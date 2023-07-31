Медведев и Рублев сохранили места в первой десятке рейтинга ATP
Стал известен обновленный рейтинг ATP от 31 июля.
Свои места в первой десятке сохранили россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые занимают 3-ю и 7-ю строчки, соответственно.
Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, второе место занимает серб Новак Джокович.
В топ-50 поднялся швейцарец Стэн Вавринка. После выхода в финал турнира в Умаге швейцарец преодолел 23 позиции. Победитель турнира в хорватском городе австралиец Алексей Попырин поднялся на 33 строчки и теперь занимает 57-е место.
Роман Сафиуллин (48) и Аслан Карацев (75) потеряли одну и шесть позиций, соответственно.
В чемпионской гонке Медведев и Рублев находятся в топ-5, занимая 3-е и 4-е места.
Рейтинг ATP от 31 июля 2023 года:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4730
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3515
10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945
38 (57) Ласло Джере (Сербия) — 1145
48 (47). Роман Сафиуллин (Россия) — 943
49 (62). Стэн Вавринка (Швейцария) — 934
57 (90). Алексей Попырин (Австралия) — 895
75 (69). Аслан Карацев (Россия) — 798
87 (85). Павел Котов (Россия) — 693
93 (93). Александр Шевченко (Россия) — 632