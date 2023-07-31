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Сегодня, 00:23

Попырин обыграл Вавринку и стал победителем турнира в Умаге

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Алексей Попырин в финале турнира в Умаге обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 23-летнего австралийца 4 эйса, 3 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У 38-летнего швейцарца 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Для Попырина это первый титул в 2023 году и второй за карьеру. В 2021 году он стал победителем турнира в Сингапуре.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Алексей Попырин (Австралия) — Стэн Вавринка (Швейцария, 6) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4

Стэн Вавринка
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