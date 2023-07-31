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Сегодня, 17:55

Чешская полиция допустила двух россиян до участия в теннисном турнире в Либерце

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полиция Чехии разрешила российским теннисистам Кириллу Киватцеву и Денису Клоку выступить на турнире серии «Челленджер» в Либерце, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на iDNES.cz.

Полиция получила уведомление от организаторов соревнований и, проверив обстоятельства прибытия спортсменов в страну, приняла решение, что россияне находятся в Чехии на законных основаниях.

По словам директора турнира в Либерце Томаша Траски, Клок родился в Крыму, у него ранее было гражданство Украины, он получил российский паспорт в 2014 году. Киватцев же проживает в Италии на протяжении восьми лет и подал заявление на получение гражданства этой страны.

28 июля сообщалось, что одной из российских теннисисток не разрешили въезд в Чехию для участия в турнире WTA в Праге. Позднее стало известно, что этой спортсменкой являлась Евгения Родина. Отмечалось, что организаторы турнира посоветовали другим представителям России не приезжать в Чехию.

Источник: РИА Новости
Теннис
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