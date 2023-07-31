Медведев и Рублев остались в топ-5 чемпионской гонки ATP
Россиянин Андрей Рублев и Даниил Медведев сохранили места в первой пятерке чемпионской гонки ATP.
На прошлой неделе 7-я ракетка мира обошел грека Стефаноса Циципаса, итальянца Янника Синнера и датчанина Хольгера Руне, и занял 4-ю строчку. 23 июля Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Бостаде (Швеция) — 7:6 (7:3) 6:0.
В тройке по-прежнему без изменений: лидирует испанец Карлос Алькарас, второе место у серба Новака Джоковича, замыкает тройку — россиянин Даниил Медведев.
Роман Сафиуллин и Аслан Карацев занимают 45-ю и 51-ю строчку в рейтинге, соответственно.
Обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP, от 31 июля 2023 года:
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6675
2. Новак Джокович (Сербия) — 5945
3. Даниил Медведев (Россия) — 5120
4. Андрей Рублев (Россия) — 3260
5. Стефанос Циципас (Греция) — 3175
6. Янник Синнер (Италия) — 3175
7. Хольгер Руне (Дания) — 3025
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 2480
9. Тэйлор Фритц (США) — 2290
10. Александр Зверев (Германия) — 2265
11. Карен Хачанов — 1900
45. Роман Сафиуллин — 737
51. Аслан Карацев — 673
80. Александр Шевченко — 519
84. Павел Котов — 501