Кирьос поддержал Рублева после дисквалификации на турнире в Дубае

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о дисквалификации россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае.

«Достойный поступок Бублика, заявившего, что он хочет продолжить матч. Мое ему уважение. Сочувствую Рублеву. Он не заслужил эту дисквалификацию», — написал Кирьос в соцсетях.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.