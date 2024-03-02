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2 марта, 12:16

Кирьос поддержал Рублева после дисквалификации на турнире в Дубае

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о дисквалификации россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае.

«Достойный поступок Бублика, заявившего, что он хочет продолжить матч. Мое ему уважение. Сочувствую Рублеву. Он не заслужил эту дисквалификацию», — написал Кирьос в соцсетях.

Андрей Рублев. «Ты дебил. Как ты не видел?» Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.

Александр Бублик
Андрей Рублев
Ник Кирьос
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