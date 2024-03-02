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2 марта, 16:00

Умбер — Бублик: смотреть трансляцию финального матча в Дубае

Умбер сыграет с Бубликом в финале турнира ATP-500 в Дубае 2 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Бублик.
Фото Reuters

Французский теннисист Уго Умбер сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом в финале турнира ATP-500 в Дубае в субботу, 2 марта. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Видеотрансляцию игры Умбер — Бублик в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Француз в 1/2 финала обыграл действующего чемпиона турнира Даниила Медведева в двух сетах — 7:5, 6:3. Казах в полуфинале играл с Андреем Рублевым, российского теннисиста дисквалифицировали за оскорбление судьи.

Умбер — 18-ая ракетка мира, Бублик — 23-й номер мирового рейтинга.

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Теннис
Александр Бублик
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