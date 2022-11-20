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Рууд — о Джоковиче: «Он игрок, у которого вообще нет слабых мест»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал матч против Новака Джоковича в финале Итогового турнира ATP.

«Он игрок, у которого вообще нет слабых мест, но он человек. Новак провел отличный сезон, хотя многое для него складывалось неудачно. Две недели назад он проиграл Руне в финале. Уверен, он тоже будет чувствовать давление. На конку многое стоит. В рейтинге я стою чуть выше, но не чувствую себя фаворитом. Он выигрывал этот турнир пять раз, и я все их видел по телевизору, видел, как здорово он играл», — приводит слова Рууда сайт ATP.

Рууд уступает Новаку в личных встречах 0:3. Матч за титул состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало игры запаланировано на 21.00 мск.

Источник: ATP
Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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