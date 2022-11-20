Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в парном разряде
Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в Турине (Италия) в парном разряде.
В финале спортсмены победили хорватов Николу Мектича и Мате Павича в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.
Рам и Солсбери впервые в карьере выиграли Итоговый турнир ATP. В прошлом году они уступили французам Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу в финале (4:6, 6:7 (0:7)).
Также Рам выходил в финал в 2016 году в паре с южноафриканцем Равеном Класеном. Тогда они проиграли финну Хенри Континену и Джону Пирсу (6:2, 1:6, 8:10).
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14 750 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 4) — 7:6 (7:4), 6:4
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