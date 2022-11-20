Раджив Рам и Джо Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в парном разряде

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери выиграли Итоговый турнир ATP в Турине (Италия) в парном разряде.

В финале спортсмены победили хорватов Николу Мектича и Мате Павича в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4.

Рам и Солсбери впервые в карьере выиграли Итоговый турнир ATP. В прошлом году они уступили французам Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу в финале (4:6, 6:7 (0:7)).

Также Рам выходил в финал в 2016 году в паре с южноафриканцем Равеном Класеном. Тогда они проиграли финну Хенри Континену и Джону Пирсу (6:2, 1:6, 8:10).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 4) — 7:6 (7:4), 6:4