Рууд — Рублев: время начала и где смотреть трансляцию финала в Бостаде

23 июля, в воскресенье, четвертая ракетка мира Каспер Рууд сыграет против российского теннисиста Андрея Рублева в финале турнира ATP в Бостаде (Швеция). Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Бостаде. Смотреть прямую видеотрансляцию матча Рууд — Рублев можно будет бесплатно в прямом эфире в ВКонтакте.

Ранее 25-летний Рублев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Швеции — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. 24-летний норвежец, который стал соперником россиянина по финалу, оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира — 6:3, 7:5.

Для Рууда это 18-й финал турниров ATP в карьере (10 побед и 4 поражения). Рублев вышел в финал, который стал для него 22-м на турнирах ATP в карьере.

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