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Сегодня, 19:16

Рублев вышел в 22-й финал турнира ATP в карьере

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3.

Рублев вышел в финал, который стал для него 22-м на турнирах ATP в карьере.

В 13 из них россиянин одержал победы, в 8 — проиграл.

Для Рублева это будет пятый финал турнира в этом году. Ранее 7-я ракетка мира играл матчи за титул на турнире ATP-500 в Дубай (проиграл Даниилу Медведеву — 2:6, 2:6), ATP-100 в Монте-Карло (победил Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5), ATP-250 в Баня-Луке (проиграл Душану Лайовича — 3:6, 6:4, 4:6) и ATP-500 в Галле (проиграл Александру Бублику — 3:6,

Теннис
Андрей Рублев
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Рублев вышел в финал турнира в Бостаде
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