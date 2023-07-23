Чесноков считает, что Рублев должен раскрыться в финале турнира в Бостаде против Рууда

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над аргентинцем Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Бостаде.

«Рублев выиграл в решающем сете 6:3, не сломался и довольно уверенно выиграл. Черундоло — это не самый простой соперник, на грунте он может обыграть практически любого из первой десятки мира», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Также он отметил, что Рублев должен сыграть еще лучше в финале против норвежца Каспера Рууда.

«Мне кажется, матч будет очень интересным, он станет настоящим украшением турнира. После тяжелого матча Андрей должен раскрыться, заиграть еще лучше, но и Рууд сейчас играет здорово. В начале сезона он проигрывал везде где только можно, но потом он набрал форму», — добавил экс-теннисист.

Матч между Рублевым и Руудом пройдет в воскресенье, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени. На данный момент норвежец занимает четвертое место в рейтинге АТР, россиянин — седьмое.