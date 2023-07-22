Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:01

Рууд вышел в финал турнира в Бостаде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Каспер Рууд.
Фото Reuters

Норвежец Каспер Рууд обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале грунтового турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 47 минут.

В финале 4-я ракетка мира сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Для 24-летнего Рууда это 18-й финал турниров ATP в карьере (10 побед и 4 поражения). В 2023 году он выходил в финалы еще двух грунтовых турниров — Эшторил (Португалия, победил Миомира Кецмановича) и «Ролан Гаррос» (проиграл Новаку Джоковичу).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 6:3, 7:5

Теннис
Каспер Рууд
0
Читайте также
ЦСКА на выезде проиграл «Уралу» в матче 1-го тура РПЛ
У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Педро Качин вышел в финал турнира в Гштааде
Новости
RSS RSS
Все новости