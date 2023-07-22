Рууд вышел в финал турнира в Бостаде

Норвежец Каспер Рууд обыграл итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале грунтового турнира ATP в Бостаде (Швеция) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 47 минут.

В финале 4-я ракетка мира сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Для 24-летнего Рууда это 18-й финал турниров ATP в карьере (10 побед и 4 поражения). В 2023 году он выходил в финалы еще двух грунтовых турниров — Эшторил (Португалия, победил Миомира Кецмановича) и «Ролан Гаррос» (проиграл Новаку Джоковичу).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 3) — 6:3, 7:5