Хачанов поднялся на 25-ю cтрочку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 29-й на 25-ю позицию в рейтинге ATP.

На Уимблдоне, который завершился в воскресенье, Хачанов дошел до стадии 1/4 финала, где проиграл канадцу Денису Шаповалову. Еще один россиянин Даниил Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге, Андрей Рублев — седьмую, Аслан Карацев — 24-ю.

Серб Новак Джокович, который победил в финале Уимблдона итальянца Маттео Берреттини, продолжает лидировать в рейтинге.

Рейтинг ATP от 12 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 270;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8 150;

5 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 475;

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7 425;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 255;

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 5 488;

9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4 215;

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3 625...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2 304;

25 (29). Карен Хачанов (Россия) — 2 235.