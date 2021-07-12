Хачанов поднялся на 25-ю cтрочку в рейтинге ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся с 29-й на 25-ю позицию в рейтинге ATP.
На Уимблдоне, который завершился в воскресенье, Хачанов дошел до стадии 1/4 финала, где проиграл канадцу Денису Шаповалову. Еще один россиянин Даниил Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге, Андрей Рублев — седьмую, Аслан Карацев — 24-ю.
Серб Новак Джокович, который победил в финале Уимблдона итальянца Маттео Берреттини, продолжает лидировать в рейтинге.
Рейтинг ATP от 12 июля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8 270;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8 150;
5 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 475;
6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7 425;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 255;
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 5 488;
9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4 215;
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) — 3 625...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2 304;
25 (29). Карен Хачанов (Россия) — 2 235.
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