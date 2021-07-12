Джокович первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине
12:20
Серб Новак Джокович стал первым в сезоне, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турине.
В соответствии с текущим рейтингом, для попадания на ATP Finals игрокам необходимо набрать 6185 очков, а у серба уже 7170 очков в чемпионской гонке.
Первая ракетка мира Новак Джокович накануне взял победу на Уимблдоне.
В финальном поединке сербский теннисист оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7(4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.
Читайте также
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю