Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине

12:20
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
Теги:

Серб Новак Джокович стал первым в сезоне, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турине.

В соответствии с текущим рейтингом, для попадания на ATP Finals игрокам необходимо набрать 6185 очков, а у серба уже 7170 очков в чемпионской гонке.

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне взял победу на Уимблдоне.

В финальном поединке сербский теннисист оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7(4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Гимнастка Севастьянова показала фото в потрясающем зеленом платье
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел
Он едет в Рим! Италия — чемпион Европы после суперразвязки финала с Англией!
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд