Джокович первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP в Турине

Серб Новак Джокович стал первым в сезоне, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир ATP в Турине.

В соответствии с текущим рейтингом, для попадания на ATP Finals игрокам необходимо набрать 6185 очков, а у серба уже 7170 очков в чемпионской гонке.

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне взял победу на Уимблдоне.

В финальном поединке сербский теннисист оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7(4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.