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Веснина: «У Медведева самые высокие шансы, чтобы пройти обоих соперников и выйти в финал»

Веснина считает, что у Медведева высокие шансы на выход в финал турнира ATP-500 в Пекине
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» заявила, что у российского теннисиста Даниила Медведева высокие шансы на выход в финал турнира ATP-500 в Пекине.

«Что одного, что второго соперника Даниил уже обыгрывал ранее. Конечно, с Александром Зверевым у Медведева достаточно долгая история противостояния. У них всегда происходят длительные трехсетовые, пятисетовые матчи, но в последних играх Даниил оказывался сильнее Александра, и поэтому я считаю, что у Даниила самые высокие шансы, чтобы пройти обоих соперников и выйти в финал турнира», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Россиянин Даниил Медведев обыграл француза Уго Умбера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (6:4, 3:6, 6:1). В 1/2 финала турнира 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

Даниил Медведев. Медведев взял себя в руки после провала. Россиянин — в полуфинале турнира в Пекине
Даниил Медведев
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