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Сегодня, 16:25

Алькарас победил Рууда и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас прошел в полуфинал турнира ATP в Пекине (Китай).

В четвертьфинале спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах — 6:4, 6:2.

В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Янник Синнер (Италия, 6).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 6:4, 6:2

Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
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