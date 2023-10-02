Алькарас победил Рууда и вышел в полуфинал турнира в Пекине
Испанец Карлос Алькарас прошел в полуфинал турнира ATP в Пекине (Китай).
В четвертьфинале спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах — 6:4, 6:2.
В полуфинале Алькарас встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Янник Синнер (Италия, 6).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 6:4, 6:2
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