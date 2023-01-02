Медведев объяснил свои слова про низкий IQ у австралийских болельщиков

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои слова о том, что у австралийских болельщиков низкий IQ.

26-летний спортсмен сказал эту фразу после матча с Ником Кирьосом (7:6, 6:4, 4:6, 6:2) во втором круге Australian Open-2022.

«Во-первых, сколько вмещает Арена Рода Лэйвера? 15 тысяч, 12 тысяч, 13 тысяч? Из этих 13 тысяч мои слова относились максимум к 50. Это первое. Наверное, слова были не очень умными, но сразу после таких матчей иногда что-нибудь говоришь и потом думаешь: зачем я это сказал? Это же неправда и это тупо. Но за это мы и любим спорт. Поэтому во время матчей бывают безумные моменты», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также россиянин сравнил атмосферу на Australian Open-2022 с турниров с Сиднее.

«Я помню, как играл с де Минауром в Сиднее. Конечно, стадион болел за него. Но я помню, что после матча сидел с тренером и мы обсуждали, какая отличная была атмосфера. Никакого неуважения тогда не было. А когда появляется неуважение, любому играть тяжело. И после матча ты разочарован тем, что все вот так было. Но все любят играть в Австралии. Атмосфера здесь отличная. С нетерпением жду выхода на корт. Надеюсь, все будет хорошо», — заявил Медведев.

Седьмая ракетка мира сыграет на турнире в Аделаиде (Австралия). В первом круге он встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Матч состоится в ночь на 3 декабря.