Медведев назвал шумных болельщиков людьми с низким IQ

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал зрителей, которые шумели во время матча второго круга Australian Open с австралийцем Ником Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2).

«Немного расстравает, когда они производят так много шума между первой и второй подачей, — сказал Медведев после встречи. — Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ».

В третьем круге Australian Open российский теннисист встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулп, который победил француза Ришара Гаске.