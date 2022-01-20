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Сегодня, 15:39

Медведев назвал шумных болельщиков людьми с низким IQ

Карен Саркисян
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев раскритиковал зрителей, которые шумели во время матча второго круга Australian Open с австралийцем Ником Кирьосом (7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2).

«Немного расстравает, когда они производят так много шума между первой и второй подачей, — сказал Медведев после встречи. — Думаю, что у некоторых людей просто низкий IQ».

В третьем круге Australian Open российский теннисист встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулп, который победил француза Ришара Гаске.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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