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Сегодня, 05:34

Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира в Аделаиде. Его соперник итальянец Лоренцо Сонего отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета.

Игра продолжалась 1 час 42 минуты и была остановлена при счете 7:6 (8:6), 2:1 в пользу Медведева. Российский теннисит 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина будет серб Миомир Кецманович. Матч состоится 4 января.

Теннис
Даниил Медведев
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