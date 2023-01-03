Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг турнира в Аделаиде. Его соперник итальянец Лоренцо Сонего отказался от продолжения борьбы по ходу второго сета.

Игра продолжалась 1 час 42 минуты и была остановлена при счете 7:6 (8:6), 2:1 в пользу Медведева. Российский теннисит 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина будет серб Миомир Кецманович. Матч состоится 4 января.