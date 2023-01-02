Тарпищев считает Хачанова претендентом на попадание в топ-10 рейтинга ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» назвал игроков, на которых в 2023 году возлагает наибольшие надежды.

«Ясно, что игроки мировой десятки должны подтверждать свой класс и двигаться вперед по рейтингу. Реально надеемся, что Хачанов сможет быть в десятке. Ему ставится такая задача. И надеемся на Самсонову. Она может играть. И психологические характеристики хорошие, и физические данные, и вопрос опыта. Ну и еще есть целая плеяда молодых, которых лихорадит. Их очень много. Не случайно у нас было в прошлом году 580 победителей международных соревнований. Медведев способен бороться за первое место. Рублев тоже должен. Но конкуренция у мужиков большая. Там семь-восемь человек молодых. Многое зависит от жеребьевки», — сказал Тарпищев «СЭ».

По итогам сезона-2022 Даниил Медведев занял 7-ю строчку в рейтинге ATP, Андрей Рублев стал восьмым, а Карен Хачанов расположился на 20-й позиции.