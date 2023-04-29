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29 апреля, 16:33

Медведев: «Все говорят, что в Мадриде мне должно нравиться немного больше, потому что корты быстрее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Андреа Вавассори во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Сегодня я играл хорошо. Я чувствовал себя хорошо, — цитирует Медведев сайт ATP. — В матче было несколько напряженных моментов, но когда у нас были розыгрыши с задней линии, я чувствовал, что много раз контролировал ситуацию. Я очень доволен своим уровнем.

Я просто хочу играть как можно лучше. Конечно, все говорят, что здесь мне должно нравиться немного больше, чем на других глиняных кортах, потому что подача идет немного быстрее, корты быстрее. До сих пор я не очень хорошо выступал в Мадриде, но сегодня был отличный матч, и я просто надеюсь на большее количество таких матчей в ближайшие две недели».

В третьем круге Медведев сыграет против своего соотечественника Александра Шевченко.

Теннис
Александр Шевченко
Даниил Медведев
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