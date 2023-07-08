Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Допинг

Сегодня, 09:42

Медведев — о дисквалификации Бруксби: «У меня самого один раз было два пропущенных теста»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал временное отстранение Дженсона Бруксби за три пропущенных теста на допинг.

«Что касается дела Бруксби, то я не знаю деталей. Но я слышал от тренеров, что контроллер постучал не в ту дверь или что-то такое. У меня самого один раз было два пропущенных теста — в первый год, когда я был в системе. Непростая ситуация. Не знаю. Представьте, что ты не женат и в последний момент решил переночевать у девушки, которая живет в часе от тебя. Забыл поменять время в системе. Это уже пропущенный тест. И три может накопиться довольно быстро», — приводит слова Медведева Asapsports.

Также третья ракетка мира заявил, что больше не пропускал ни одного теста на допинг.

«У меня долго было два, и я внимательно следил, чтобы не пропустить еще один. С тех пор у меня, по-моему, ни одного пропущенного не было. Я могу представить, что домофон не сработает. Всякое может случиться. В некоторых случаях людям просто очень не везет. Но некоторые игроки на самом деле жульничают», — сказал Медведев.

Сообщалось, что орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) обвинил Бруксби в нарушении порядка предоставления данных о местонахождении. 22-летний теннисист намерен обратиться в арбитраж ITIA.

Медведев ранее вышел в третий круг Уимблдона-2023, где сыграет против венгра Мартона Фучовича.

Даниил Медведев. Медведев близок к личному рекорду на Уимблдоне. Россиянин обыграл неудобного соперника за два дня

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Украинская теннисистка Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Азаренко на Уимблдоне
Маррей: «Это поражение от Циципаса будет какое-то время меня преследовать»
Уимблдон-2023: расписание 8 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 8 июля в мужском одиночном разряде
Зверев: «Трава любимое покрытие Берреттини, а для меня — наименее любимое»
Синнер — о победе в 3-м круге Уимблдона: «У меня были небольшие проблемы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рууд заявил, что Джокович вывел оборонительный теннис на новый уровень
Новости
RSS RSS
Все новости