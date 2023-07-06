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Сегодня, 11:27

Американского теннисиста Бруксби отстранили за нарушение антидопинговых правил

Мария Гусева
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Дженсон Бруксби.
Фото Global Look Press

Американский теннисист Дженсон Бруксби был временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщает Associated Press.

По информации источника, орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) обвинил игрока в нарушении порядка предоставления данных о местонахождении. 22-летний теннисист пропустил 3 допинг-теста за год. Сам спортсмен намерен обратиться в арбитраж ITIA.

Бруксби отметил, что никогда не принимал запрещенных веществ и не проваливал допинг-тесты.

Бруксби является финалистов трех турниров ATP в одиночном разряде. Теннисист занимает 101-е место в мировом рейтинге — 610 очков.

Теннис
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