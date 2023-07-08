Финалист Уимблдона Андерсон решил возобновить карьеру

Бывшая пятая ракетка мира Кевин Андерсон решил возобновить карьеру, сообщается на официальном сайте ATP.

Он вернется в тур на стартующем 17 июля турнире в Ньюпорте, где выиграл свой последний титул в 2021 году.

«Я очень рад вернуться в тур в Ньюпорте. Победа в 2021 году стала для меня особенным моментом. Я не мог бы придумать лучшего места для своего возвращения, и я рад снова сыграть на траве», — приводит слова Андерсона сайт ATP.

Также 37-летний спортсмен заявил, что большую часть прошлого года я не планировал вернуться. Андерсон завершил карьеру в мае 2022 года.

«Когда я завершил карьеру, это было тяжело. Я испытывал сильную физическую боль. Многие части тела действительно мешали играть так, как я хотел, это было очень сложно эмоционально и ментально. Я чувствовал, что мне нужно прекратить играть. Большую часть прошлого года я не планировал вернуться. Но пару месяцев назад я снова начал выступать и мне очень нравилось играть. Мое тело чувствовало себя намного лучше, и то, что я делал с теннисным мячом, было действительно прекрасно и заставило меня захотеть снова бросить вызов самому себе. Я не знал, будет ли у меня такая возможность, но, к счастью, Ньюпорт предоставил мне ее, так что я хотел поехать туда и сыграть снова», — добавил теннисист.

За свою карьеру Андерсон дважды выходил в финал турниров «Большого шлема». В 2017 году в США и в 2018 году в Уимблдоне. Он является победителем семи турниров под эгидой ATP.