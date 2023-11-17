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Медведев: «В данный момент Синнер находится в отличной форме. Результаты это доказывают»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнеров в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Во-первых, в данный момент он находится в отличной форме. Результаты это доказывают. Так что он способен на все. Он умеет играть серв-энд-воллей, но в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает дропшоты, подрезает, переводит по линии, бьет кроссы. Он умеет все — поэтому он топ-игрок.

Мне показалось, что в Вене я дал хороший ответ на то, что он сделал в Пекине, но я все равно проиграл. Мне нужно быть еще лучше, лучше реагировать на его удары. Завтра я должен быть на высоте и лучше, чем сегодня», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев проиграл Синнеру два последних матча — в двух сетах в финале в Пекине (6:7 (2:7), 6:7 (2:7)) и в трех сетах в финале в Вене (6:7 (7:9), 6:4, 3:6). Счет в личных встречах 6-2 в пользу россиянина.

Матч 1/2 финала между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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