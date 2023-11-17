Бычкова не считает Медведева фаворитом Итогового турнира АТР

15-кратная победительница турниров ITF Екатерина Бычкова оценила шансы россиянина Даниила Медведева в матче с Янником Синнером в полуфинале Итогового турнира.

«Синнер показывает отличную игру и характер на этом турнире. Его еще и публика поддерживает. Он же играет дома. Я бы оценила шансы — 50/50», — приводит «Спорт День за Днем» слова Бычковой.

Также она рассказала, кого считает главным фаворитом турнира.

«Сейчас сложно сказать. По результату — Синнер. По стратегии — Джокович. У него опыта больше. Но взять титул может каждый из четверых», — добавила Бычкова.

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в красной группе, Синнер стал победителем зеленой группы. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Сербский теннисист Новак Джокович, занявший второе место в зеленой группе, встретится с лидером красной группы испанцем Карлосом Алькарасом в этот же день не ранее 23.00 по мск.