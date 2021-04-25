Берреттини стал соперником Карацева по финалу турнира в Белграде
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини в полуфинале турнира в Белграде обыграл японца Таро Даниэля со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:0.
Встреча длилась 2 часа 10 минут. Итальянец сделал 10 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.
В финале Берреттини встретится с россиянином Асланом Карацевым, который в полуфинале выбил из турнира Новака Джоковича.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 650 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Таро Даниэль (Япония, LL) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:0
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