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Джокович отреагировал на поражение Карацеву: «Рад, что моему сыну понравилось»

00:15
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о поражении от российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинале турнира ATP в Белграде.

24 апреля 27-летний Карацев одержал победу над 33-летним сербом Джоковичем — (7:5, 4:6, 6:4). Встреча шла 3 часа и 25 минут.

«Я недоволен своей игрой, но я доволен тем, как я боролся. Он сыграл феноменально и отважно на большинстве моих подач, и это окупилось.

Эти проигрыши даются очень тяжело, но я рад, что сыну понравилось. Думаю, это был первый раз, когда он смотрел весь матч", — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своем Twitter.

Новак Джокович и его супруга Елена Ристич воспитывают двух детей: девочку Тару и мальчика Стефана.

Аслан Карацев является 28 ракеткой в рейтинге ATP

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ozmo_sasa/status/1386030226115899392

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