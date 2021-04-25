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Джокович — о поражении от Карацева: «Он заслужил победу, я сразу поднял большой палец»

10:46
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Сербский теннисист Новак Джокович в интервью пресс-службе АТР прокомментировал поражение от Аслана Карацева в полуфинале турнира в Белграде.

«Я сильно расстроен своей игрой. Карацев был просто лучше меня в данном матче. Меня так воспитали и мне кажется, что именно так нужно заканчивать подобные матчи — пожать друг другу руки и поздравить соперника с победой. Например, сегодня Карацев продемонстрировал удивительную смелость, поэтому я показал ему большой палец, думаю, он заслужил победу», — заявил Джокович.

В решающем матче турнира Карацев сыграет против итальянца Маттео Берреттини. Финальная встреча пройдет в воскресенье, начало — в 18.00 (мск).

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