Сербский теннисист Новак Джокович в интервью пресс-службе АТР прокомментировал поражение от Аслана Карацева в полуфинале турнира в Белграде.

«Я сильно расстроен своей игрой. Карацев был просто лучше меня в данном матче. Меня так воспитали и мне кажется, что именно так нужно заканчивать подобные матчи — пожать друг другу руки и поздравить соперника с победой. Например, сегодня Карацев продемонстрировал удивительную смелость, поэтому я показал ему большой палец, думаю, он заслужил победу», — заявил Джокович.

В решающем матче турнира Карацев сыграет против итальянца Маттео Берреттини. Финальная встреча пройдет в воскресенье, начало — в 18.00 (мск).