Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе
10:58
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал свой выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США).
«Для меня очень важно впервые попасть в финал «Мастерса», особенно в Индиан-Уэллсе, который люди называют пятым турниром «Большого шлема». Сейчас моя игра на высоте, я прекрасно себя чувствую. Финал против Норри? С ним неудобно играть, он тоже в хорошей форме и показывает очень интересный теннис», — приводит официальный сайт ATP слова Басилашвили.
В полуфинале Басилашвили обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:5), 6:3). В финале Басилашвили встретится с Кэмероном Норри.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/basilashvili-fritz-indian-wells-semifinals-2021
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