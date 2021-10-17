Басилашвили прокомментировал выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал свой выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Для меня очень важно впервые попасть в финал «Мастерса», особенно в Индиан-Уэллсе, который люди называют пятым турниром «Большого шлема». Сейчас моя игра на высоте, я прекрасно себя чувствую. Финал против Норри? С ним неудобно играть, он тоже в хорошей форме и показывает очень интересный теннис», — приводит официальный сайт ATP слова Басилашвили.

В полуфинале Басилашвили обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:5), 6:3). В финале Басилашвили встретится с Кэмероном Норри.