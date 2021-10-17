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Рублев и Карацев проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе

05:09
Аслан Карацев и Андрей Рублев. Фото Twitter
Аслан Карацев и Андрей Рублев. Фото Twitter
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде уступили австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Россияне сделали 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 6.

Ранее Пирс и Полашек дошли до финала турнира в Сан-Диего, где уступили Джо Солисбэри и Нилу Скупски. Полашек является чемпионом Australian Open-2021 в парном разряде.

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Сергей Разин все материалы автора
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