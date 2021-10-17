Простуда не помешает Рублеву выступить на Кубке Кремля

Представитель теннисиста Андрея Рублева Софья Тартакова прокомментировала новость о простуде спортсмена и его участии в Кубке Кремля.

«Андрей действительно был простужен во время турниров в Сан Диего и Индиан-Уэллсе. Он проходил тестирование. Сейчас все в порядке. В Москву Андрей точно прилетит. Очень хочет сыграть связку Москва — Питер (St. Petersburg Open — прим. «СЭ»)», — сказала Тартакова «СЭ».

Накануне Андрей Рублев вместе с Асланом Карацевым в финале «Индиан-Уэллса» проиграли австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку. Основная сетка «ВТБ Кубка Кремля» начинается 18 октября. Рублев и Карацев заявлены на турнир.