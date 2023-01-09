Австралиец Коккинакис во втором круге турнира в Аделаиде сыграет с Рублевым
Австралиец Танаси Коккинакис обыграл соотечественника Алексея Попырина (6:0, 6:7, 7:5) в первом круге одиночного разряда турнира в Аделаиде.
Во втором круге Коккинакис встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — Алексей Попырин (Австралия, WC) — 6:0, 6:7 (7:5), 7:5
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