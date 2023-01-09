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Сегодня, 13:30

Давидович Фокина, Кецманович и Дрейпер прошли во второй круг турнира в Аделаиде

Руслан Минаев
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Испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл американца Брэндона Накашиму в первом круге турнира ATP в Аделаиде (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:3).

В других матчах серб Миомир Кецманович был сильнее британца Кайла Эдмунда — 6:4, 7:5.

Британец Джек Дрейпер победил итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2.

Американец Маккензи Макдональд выиграл у британца Дэниэла Эванса — 7:5, 7:5.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — 7:5, 7:5

Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 7:5

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 7) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 7:6 (7:3)

Теннис
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