Давидович Фокина, Кецманович и Дрейпер прошли во второй круг турнира в Аделаиде
Испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл американца Брэндона Накашиму в первом круге турнира ATP в Аделаиде (Австралия) — 6:2, 7:6 (7:3).
В других матчах серб Миомир Кецманович был сильнее британца Кайла Эдмунда — 6:4, 7:5.
Британец Джек Дрейпер победил итальянца Лоренцо Сонего — 6:4, 6:2.
Американец Маккензи Макдональд выиграл у британца Дэниэла Эванса — 7:5, 7:5.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маккензи Макдональд (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 5) — 7:5, 7:5
Джек Дрейпер (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 6:2
Миомир Кецманович (Сербия, 6) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 7:5
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 7) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 7:6 (7:3)