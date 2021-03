ATP поздравила Медведева с выходом на второе место в рейтинге лучших теннисистов мира

АТР на своей странице в Twitter 15 марта поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом на второе место в рейтинге организации.

«Поприветствует новую вторую ракетку мира! Наши поздравление», — сообщается в заявлении.

Say hello to the new world No.2 ? ??



Congratulations, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/L1v5DpJGBc