ATP поздравила Медведева с выходом на второе место в рейтинге лучших теннисистов мира
09:31
АТР на своей странице в Twitter 15 марта поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом на второе место в рейтинге организации.
«Поприветствует новую вторую ракетку мира! Наши поздравление», — сообщается в заявлении.
Say hello to the new world No.2 ? ??— #AusOpen (@AustralianOpen) March 15, 2021
Congratulations, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/L1v5DpJGBc
15 марта 25-летний Медведев впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.
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