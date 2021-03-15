ATP поздравила Медведева с выходом на второе место в рейтинге лучших теннисистов мира

АТР на своей странице в Twitter 15 марта поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом на второе место в рейтинге организации.

«Поприветствует новую вторую ракетку мира! Наши поздравление», — сообщается в заявлении.

15 марта 25-летний Медведев впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР.