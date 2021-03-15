Зверев раскритиковал руководство ATP из-за заморозки рейтинга

Немецкий теннисист Александр Зверев назвал катастрофой систему руководства ATP по заморозке рейтинга во время пандемии СOVID-19.

«Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система — просто катастрофа», — цитирует Зверева в Twitter репортер FOX Мария Фернанда Мора.

Александр Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP, Роджер Федерер, который не играл 13 месяцев из-за травмы, на шестом.

Теннисист примет участие в турнире категории ATP-500, который пройдет в Акапулько (Мексика) с 15 по 20 марта. В первом матче соревнований 23-летний немец сыграет с 17-летним испанцем Карлосом Алкарасом Гарфией, получившим «wild card».