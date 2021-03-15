Боснийского теннисиста Джумхура дисквалифицировали из-за заявления о желании убить судью

Боснийский теннисист Дамир Джумхур 14 марта дисквалифицирован во время квалификации турнира в Акапулько (Мексика).

Во встрече с голландцем Ботиком ван де Зансхаллом в первом сете Джумхур проиграл свою подачу при счете 5:5 в первом сете. По мнению теннисиста, ключевой в гейме стала ошибка линейного арбитра, который не увидел очевидного аута после удара соперника. Джумхур начал спорить с арбитром, угрожать ему расправой, в том числе, обещал убить. После этого судья на вышке принял решение остановить матч и дисквалифицировать боснийца.

Основная сетка турнира в Акапулько начнется в понедельник, 15 марта.