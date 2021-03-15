Медведев стал второй ракеткой мира

Официальный сайт АТР 15 марта обновил рейтинг лучших теннисистов планеты.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, у которого 12 008 рейтинговых очков. На второе место после победы на турнире в Марселе впервые в карьере вышел россиянин Даниил Медведев (9 940 очков), на третье месте опустился испанец Рафаэль Надаль (9 670 очков).

В обновленном рейтинге на восьмом месте продолжает находиться Андрей Рублев (5 011 очков), одну позицию потерял Карен Хачанов (22-е место, 2 200 очков), а Аслан Карацев поднялся на три ступеньки (42-е место, 1 395 очков).

В воскресенье, 14 марта, Даниил Медведев стал победителем турнира в Марселе (Франция), обыграв француза Пьера-Юга Эрбера. Для 25-летнего россиянина это 10-й титул АТР в карьере.