Рублев: «Я счастлив, что смог победить. На траве против Ханфманна сложно играть»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над немцем Янником Ханфманном во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

«Главное, что я смог выиграть у такого сильного игрока, как Янник, — цитирует Рублева ATP. — В предыдущий раз он оказался сильнее меня, и он играет все лучше и лучше. Особенно на траве против него играть сложно, потому что у него такая хорошая подача и хорошая игра у сетки. Я смог выиграть матч в двух сетах, так что я очень счастлив».

В четвертьфинале турнира в Галле 25-летний россиянин сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).