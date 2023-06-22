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Рублев: «Я счастлив, что смог победить. На траве против Ханфманна сложно играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над немцем Янником Ханфманном во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

«Главное, что я смог выиграть у такого сильного игрока, как Янник, — цитирует Рублева ATP. — В предыдущий раз он оказался сильнее меня, и он играет все лучше и лучше. Особенно на траве против него играть сложно, потому что у него такая хорошая подача и хорошая игра у сетки. Я смог выиграть матч в двух сетах, так что я очень счастлив».

В четвертьфинале турнира в Галле 25-летний россиянин сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).

Теннис
Андрей Рублев
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Рублев обыграл Ханфманна и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Рублев сыграет с Грикспуром в четвертьфинале турнира в Галле
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