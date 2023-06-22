Рублев сыграет с Грикспуром в четвертьфинале турнира в Галле
Нидерландский теннисист Таллон Грикспур обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира ATP 500 в Галле.
Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Хуркач является действующим чемпионом турнира.
В 1/4 финала в Галле Грикспур сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Рублева.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 6) — 6:3, 1:6, 7:6 (10:8)
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