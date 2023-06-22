Рублев обыграл Ханфманна и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфманна во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 38 минут.

7-я ракетка мира Рублев 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 53-й ракетки мира Ханфманна 5 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Последний раз Рублев и Ханфманн играли в четвертом круге турнира в Риме, тогда Андрей проиграл со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Матч запомнился тем, как россиянин нецензурно выругался и затем убеждал судью, что просто выкрикнул фразу «How many times, man?» (Сколько можно, мужик? - Прим. «СЭ»). Счет в личных встречах стал 2-1 в пользу Рублева.

В четвертьфинале турнира в Галле 25-летний теннисист сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — Янник Ханфманн (Германия, WC) — 7:6 (8:6), 6:3