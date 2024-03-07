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7 марта, 21:46

Рублев: «Кричать на кого-то недопустимо. Я никто, чтобы такое себе позволять»

Алина Савинова
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев извинился за свое поведение в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

«Я хотел бы извиниться за свое поведение в Дубае, потому что кричать на кого-то недопустимо. Неважно, кем является этот человек: линейный судья или просто зритель. Я действительно сожалею. Непозволительно так себя вести, неважно — прав человек или не прав. Я никто, чтобы такое себе позволять. После этого я вынес для себя уроки. Надеюсь, все будет в порядке, и я стану лучше, как игрок», — сказал Рублев на видео в своих соцсетях.

В полуфинальном матче в Дубае 26-летний россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. Во время третьего сета он начал агрессивно спорить с линейным судьей и назвал его «дебилом», после чего был дисквалифицирован.

После апелляции Рублеву вернули 200 рейтинговых очков за победу в 1/4 финала турнира в ОАЭ, и он сохранил пятую строчку в рейтинге АТР.

Теннис
Андрей Рублев
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