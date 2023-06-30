В РФС подтвердили приглашение УЕФА Карасева на сборы судей в сентябре

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о приглашении УЕФА российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьский сбор судей организации.

«УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей в сентябре», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В сборе судей УЕФА участвуют арбитры, которые входят в списки для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.