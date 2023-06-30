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Судейство

Судейство

Сегодня, 14:32

В РФС подтвердили приглашение УЕФА Карасева на сборы судей в сентябре

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о приглашении УЕФА российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьский сбор судей организации.

«УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей в сентябре», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В сборе судей УЕФА участвуют арбитры, которые входят в списки для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.

РФС
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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