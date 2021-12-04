Карасев, Иванов и Пустовойтова приглашены на сбор ведущих судей УЕФА

С 31 января по 3 февраля на Кипре пройдет сбор ведущих арбитров УЕФА.

На него приглашены судьи, входящие в элитную и первую группы: Сергей Иванов, Сергей Карасев (оба — Россия), Дениз Айтекин, Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер, Тобиас Штилер (все — Германия), Бенуа Бастьен, Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (все — Франция), Славко Винчич, Раде Обренович, Матей Юг (все — Словения), Марко Гвида, Маурицио Мариани, Давиде Масса, Даниэле Орсато (все — Италия), Сердар Гезюбюйюк, Данни Маккели (оба — Голландия), Орель Гринфельд (Израиль), Никола Дабанович (Черногория), Срджан Йованович (Сербия), Карлос дель Серро Гранде, Антонио Мигель Матеу Лаос, Хосе Мария Санчес Мартинес, Хесус Хиль Мансано (все — Испания), Фран Йович (Хорватия), Георги Кабаков (Болгария), Кристофер Кавана, Майкл Оливер, Крэйг Посон, Энтони Тэйлор (все — Англия), Якоб Келет (Дания), Иштван Ковач, Раду Мариан Петреску, Овидиу Алин Хацеган (все — Румыния), Уиэльям Коллам, Николас Уолш (оба — Шотландия), Иван Кружляк (Словакия), Алексей Кульбаков (Белоруссия), Харальд Лехнер (Австрия), Шимон Марчиняк, Павел Рачковски, Бартош Франковски (все — Польша), Халиль Умут Мелер, Джюнейт Чакыр (оба — Турция), Гленн Нюберг, Андреас Экберг (оба — Швеция), Ирфан Пельто (Босния), Артур Мануэл Рибейру Суареш Диаш, Жоау Педру Силва Пинейру (оба — Португалия), Донатас Румшас (Литва), Анастасиос Сидиропулос (Греция), Андрис Трейманис (Латвия), Лоренс Фиссер (Бельгия), Сандро Шерер (Швейцария).

В качестве видеоарбитров вызваны Стюарт Аттуэлл, Пол Тирни (оба — Англия), Марко Ди Белло, Паоло Валери, Массимилиано Иррати (все — Италия), Жером Бризар, Вийи Делажо (оба — Франция), Пол ван Букел, Йохем Кампхайс (оба — Голландия), Бастиан Данкерт, Кристиан Дингерт, Марко Фриц (все — Германия), Рикардо де Бургос (Испания), Томаш Квятковски (Польша), Тиагу Лопеш Мартинш (Португалия).

Кроме них на Кипр приедет колумбиец Джон Оспина. Также в сборе будут участвовать судьи-женщины, включая Анастасию Пустовойтову (Россия).