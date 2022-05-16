Арбитры РПЛ не хотели работать с судьей, который пожаловался на главу РФС

По итогам опроса арбитров РПЛ выяснилось, что рефери Алексей Манютин стал наименее востребованным на системе видеопомощи судьям ВАР, сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, такие опросы проводятся раз в год. Судьям задают разные вопросы, включая то, с кем и как им удобно или не удобно работать.

В опросе участвовали Алексей Амелин, Артем Любимов, Алексей Сухой, Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Иван Сиденков, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Виталий Мешков, Игорь Панин, Владимир Москалев, Евгений Турбин и Анатолий Жабченко.

Судьям предлагалось выбрать пятерых арбитров, с которыми они не хотели бы работать. 84,21 процента голосов было отдано против Манютина.

Арбитр Виталий Мешков стал тем, с кем хотят работать 80 процентов голосовавших.