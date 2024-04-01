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«Урал» и «Локо» — дерби королей скуки в Кубке России. Они не забивают слабейшим командам и очень много пропускают

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Урал» — «Локомотив» 3 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
В прошлом раунде оба клуба рубились с очевидными андердогами и дошли до пенальти.

3 марта «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России на этапе Пути регионов приедет в гости к «Уралу». Поединок пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.55 мск.

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03 апр, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Локомотив» 3 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом «Локомотив». На победу железнодорожников можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.56 (27%), успех «Урала» — за 2.78 (34%).

В двух из трех прошлых встреч команды разошлись «миром» (1:1). Котировка на то, что парни Виктора Гончаренко не уступят и в этот раз, — 1.54.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — за 1.93.

Обмен результативными ударами идет за 1.65, противоположный рынок — за 2.24.

Самый вероятный итог поединка, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.43.

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«Урал» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка России 3 апреля 2024 года

Последняя победа екатеринбуржцев случилась еще в ноябре прошлого года. После возобновления РПЛ «Урал» провел четыре встречи, в которых по два раза сыграл вничью и проиграл.

Оранжево-черные одной ногой в ФНЛ — идут на 17-й позиции, это зона стыков. Отрыв от прямого вылета — всего три очка. «Урал» — одна из худших команд чемпионата по забитым мячам (19). Ниже — лишь «Балтика» (14) и «Факел» (18). А больше «шмелей» (33) пропустил только худший коллектив сезона — «Сочи» (35). По разнице голов оба клуба занимают последнее место (-14).

В Кубке России екатеринбуржцы начинали с Пути РПЛ — в группе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». Команда Гончаренко заняла третье место благодаря двум победам в шести встречах — над южанами (1:0) и казанцами (2:0). В результате оранжево-черные вылетели в Путь регионов, где в 1/8 финала сыграли против «Родины» из первой лиги. Основное время закончилось вничью (1:1). Выявить сильнейшего помогла только перестрелка в серии пенальти (4:1 в пользу «шмелей»).

Лучший бомбардир «Урала» — Андрей Егорычев, который в 17 матчах РПЛ оформил 5+1. В следующей игре из-за травмы недоступен Рай Влут.

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За последний год «Урал» сыграл с «Локомотивом» аж шесть раз — по два раза в РПЛ, Кубке и товарищеских встречах. Команда Гончаренко ни разу не победила и четыре раза уступила. В последний раз уральцы брали верх над железнодорожниками в 2021 году (1:0 на «РЖД Арене»).

Команда Михаила Галактионова после зимней паузы выдала четыре матча без побед. Проиграли «Динамо» (1:2), скатали ничью с аутсайдером «Сочи» (2:2). Затем — вылет из Пути РПЛ Кубка России от «Балтики» (1:1, 6:7 пен.) и раздел очков с «Краснодаром» (1:1).

В РПЛ красно-зеленые зависли на пятой строчке, отстав от первого места на восемь баллов. Железнодорожники забивают в среднем как большинство команд верхней половины таблицы (33), но зато регулярно пропускают (28). В первой восьмерке только ворота «Крыльев Советов» поражали чаще (32).

Лучший по гол+пас в «Локо» — Максим Глушенков (6+6). Другой ведущий бомбардир клуба в чемпионате России Наир Тикнизян (6+3) дернул заднюю поверхность бедра в игре с «Балтикой» и восстанавливался по индивидуальной программе. Больше травмированных у Галактионова нет.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Локомотив»

Обоим клубам после возобновления чемпионата России с огромным трудом даются победы (их нет) и даже забитые мячи. «Урал» сломил «Родину» из первой лиги только по пенальти, а «Локомотив» в той же серии 11-метровых уступил «Балтике». Плюс москвичи дважды вели в счете в игре против команды РПЛ «Сочи», но все равно получили лишь ничью.

История встреч говорит в пользу железнодорожников, которые не проигрывали уральцам уже три года. Но соперники так тяжело вкатываются в сезон, что ждать чего-то феерического в Кубке России не стоит. Будет минимум точных ударов — в двух из четырех недавних очных поединков «Урал» и «Локо» тоже не пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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