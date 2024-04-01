«Урал» и «Локо» — дерби королей скуки в Кубке России. Они не забивают слабейшим командам и очень много пропускают
3 марта «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России на этапе Пути регионов приедет в гости к «Уралу». Поединок пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Локомотив» 3 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшим фаворитом «Локомотив». На победу железнодорожников можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность такого исхода — примерно 39%. Ничья доступна за 3.56 (27%), успех «Урала» — за 2.78 (34%).
В двух из трех прошлых встреч команды разошлись «миром» (1:1). Котировка на то, что парни Виктора Гончаренко не уступят и в этот раз, — 1.54.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.88, ТМ 2.5 — за 1.93.
Обмен результативными ударами идет за 1.65, противоположный рынок — за 2.24.
Самый вероятный итог поединка, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 6.43.
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«Урал» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка России 3 апреля 2024 года
Последняя победа екатеринбуржцев случилась еще в ноябре прошлого года. После возобновления РПЛ «Урал» провел четыре встречи, в которых по два раза сыграл вничью и проиграл.
Оранжево-черные одной ногой в ФНЛ — идут на 17-й позиции, это зона стыков. Отрыв от прямого вылета — всего три очка. «Урал» — одна из худших команд чемпионата по забитым мячам (19). Ниже — лишь «Балтика» (14) и «Факел» (18). А больше «шмелей» (33) пропустил только худший коллектив сезона — «Сочи» (35). По разнице голов оба клуба занимают последнее место (-14).
В Кубке России екатеринбуржцы начинали с Пути РПЛ — в группе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». Команда Гончаренко заняла третье место благодаря двум победам в шести встречах — над южанами (1:0) и казанцами (2:0). В результате оранжево-черные вылетели в Путь регионов, где в 1/8 финала сыграли против «Родины» из первой лиги. Основное время закончилось вничью (1:1). Выявить сильнейшего помогла только перестрелка в серии пенальти (4:1 в пользу «шмелей»).
Лучший бомбардир «Урала» — Андрей Егорычев, который в 17 матчах РПЛ оформил 5+1. В следующей игре из-за травмы недоступен Рай Влут.
За последний год «Урал» сыграл с «Локомотивом» аж шесть раз — по два раза в РПЛ, Кубке и товарищеских встречах. Команда Гончаренко ни разу не победила и четыре раза уступила. В последний раз уральцы брали верх над железнодорожниками в 2021 году (1:0 на «РЖД Арене»).
Команда Михаила Галактионова после зимней паузы выдала четыре матча без побед. Проиграли «Динамо» (1:2), скатали ничью с аутсайдером «Сочи» (2:2). Затем — вылет из Пути РПЛ Кубка России от «Балтики» (1:1, 6:7 пен.) и раздел очков с «Краснодаром» (1:1).
В РПЛ красно-зеленые зависли на пятой строчке, отстав от первого места на восемь баллов. Железнодорожники забивают в среднем как большинство команд верхней половины таблицы (33), но зато регулярно пропускают (28). В первой восьмерке только ворота «Крыльев Советов» поражали чаще (32).
Лучший по гол+пас в «Локо» — Максим Глушенков (6+6). Другой ведущий бомбардир клуба в чемпионате России Наир Тикнизян (6+3) дернул заднюю поверхность бедра в игре с «Балтикой» и восстанавливался по индивидуальной программе. Больше травмированных у Галактионова нет.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Локомотив»
Обоим клубам после возобновления чемпионата России с огромным трудом даются победы (их нет) и даже забитые мячи. «Урал» сломил «Родину» из первой лиги только по пенальти, а «Локомотив» в той же серии 11-метровых уступил «Балтике». Плюс москвичи дважды вели в счете в игре против команды РПЛ «Сочи», но все равно получили лишь ничью.
История встреч говорит в пользу железнодорожников, которые не проигрывали уральцам уже три года. Но соперники так тяжело вкатываются в сезон, что ждать чего-то феерического в Кубке России не стоит. Будет минимум точных ударов — в двух из четырех недавних очных поединков «Урал» и «Локо» тоже не пробили «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5