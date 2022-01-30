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Сегодня, 10:15

Мексика — Коста-Рика: статистика в пользу ставки с коэффициентом 4.50

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Мексика — Коста-Рика
Егор Сергеев
Футболисты сборной Мексики.
Фото fmf.mx
Фаворит не сможет победить в важном матче отбора.

31 января в отборе федерации КОНКАКАФ на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Мексики и Коста-Рики. Встреча пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 02.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд
31 янв, 02:00. ()
Мексика
Коста-Рика

Мексика — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Мексика, поставить на нее можно с котировкой 1.35, это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.50 (21%), а победа Коста-Рики есть в линии за 11.0 (9%).

Ф1(-2) идет за 3.20, а Ф2(+2) за 1.31. Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.20, ТМ можно также взять за 1.67.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.65. Обратный результат есть за 1.44.

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Мексика — Коста-Рика: прогноз и анализ матча

Мексика борется в группе за первое место, отставая от Канады, которая идет на первом месте, всего на два очка. У Коста-Рики пятое место в таблице и 12 очков. При этом команда идет на серии двух побед подряд. Очевидно, что в Мексику коллектив поедет за третьим успехом, приложив к этому максимум усилий.

Однако статистика говорит, что вряд ли у него это получится. В последний раз костариканцы побеждали предстоящего соперника еще в 2013 году — за год до знаменитой кампании чемпионата мира 2014 года. С тех пор Коста-Рика играла с Мексикой девять раз, проиграв в основное время четыре из них. При этом было и пять ничейных результатов, два из которых пришлись на недавние гостевые встречи против мексиканцев.

Поставим на ничью и в этом матче за 4.50, учитывая, что в последних двух играх на домашнем стадионе Мексика не смогла победить. Сборная сыграла вничью с Чили (2:2) и проиграла Эквадору (2:3).

Возьмем также ставку на «низовой» результат встречи. В последний раз в очной встрече команды забивали больше двух мячей еще летом 2019.

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Мексика — Коста-Рика: ставка на матч

Коста-Рика идет на победной серии, а вот Мексика в двух последних домашних матчах набрала лишь одно очко. А еще Коста-Рика пять раз играла вничью с Мексикой в период с 2013 по 2021 год. Берем ничью и для этого матча за 4.50.

Рекомендуемая ставка: ничья за 4.50 по линии БЕТСИТИ.

Прогнозы на спорт
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Мексики по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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