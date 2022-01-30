Фаворит не сможет победить в важном матче отбора.

31 января в отборе федерации КОНКАКАФ на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Мексики и Коста-Рики. Встреча пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 02.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.

Мексика — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Мексика, поставить на нее можно с котировкой 1.35, это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.50 (21%), а победа Коста-Рики есть в линии за 11.0 (9%).

Ф1(-2) идет за 3.20, а Ф2(+2) за 1.31. Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.20, ТМ можно также взять за 1.67.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.65. Обратный результат есть за 1.44.

Мексика — Коста-Рика: прогноз и анализ матча

Мексика борется в группе за первое место, отставая от Канады, которая идет на первом месте, всего на два очка. У Коста-Рики пятое место в таблице и 12 очков. При этом команда идет на серии двух побед подряд. Очевидно, что в Мексику коллектив поедет за третьим успехом, приложив к этому максимум усилий.

Однако статистика говорит, что вряд ли у него это получится. В последний раз костариканцы побеждали предстоящего соперника еще в 2013 году — за год до знаменитой кампании чемпионата мира 2014 года. С тех пор Коста-Рика играла с Мексикой девять раз, проиграв в основное время четыре из них. При этом было и пять ничейных результатов, два из которых пришлись на недавние гостевые встречи против мексиканцев.

Поставим на ничью и в этом матче за 4.50, учитывая, что в последних двух играх на домашнем стадионе Мексика не смогла победить. Сборная сыграла вничью с Чили (2:2) и проиграла Эквадору (2:3).

Возьмем также ставку на «низовой» результат встречи. В последний раз в очной встрече команды забивали больше двух мячей еще летом 2019.

Мексика — Коста-Рика: ставка на матч

Коста-Рика идет на победной серии, а вот Мексика в двух последних домашних матчах набрала лишь одно очко. А еще Коста-Рика пять раз играла вничью с Мексикой в период с 2013 по 2021 год. Берем ничью и для этого матча за 4.50.

Рекомендуемая ставка: ничья за 4.50 по линии БЕТСИТИ.