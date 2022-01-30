Мексика — Коста-Рика: статистика в пользу ставки с коэффициентом 4.50
31 января в отборе федерации КОНКАКАФ на чемпионат мира 2022 года между собой сыграют сборные Мексики и Коста-Рики. Встреча пройдет в Мехико на стадионе «Ацтека» и начнется в 02.00. Трансляцию смотрите в сервисе Okko.
Мексика — Коста-Рика: коэффициенты букмекеров
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Мексика, поставить на нее можно с котировкой 1.35, это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.50 (21%), а победа Коста-Рики есть в линии за 11.0 (9%).
Ф1(-2) идет за 3.20, а Ф2(+2) за 1.31. Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.20, ТМ можно также взять за 1.67.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.65. Обратный результат есть за 1.44.
Мексика — Коста-Рика: прогноз и анализ матча
Мексика борется в группе за первое место, отставая от Канады, которая идет на первом месте, всего на два очка. У Коста-Рики пятое место в таблице и 12 очков. При этом команда идет на серии двух побед подряд. Очевидно, что в Мексику коллектив поедет за третьим успехом, приложив к этому максимум усилий.
Однако статистика говорит, что вряд ли у него это получится. В последний раз костариканцы побеждали предстоящего соперника еще в 2013 году — за год до знаменитой кампании чемпионата мира 2014 года. С тех пор Коста-Рика играла с Мексикой девять раз, проиграв в основное время четыре из них. При этом было и пять ничейных результатов, два из которых пришлись на недавние гостевые встречи против мексиканцев.
Поставим на ничью и в этом матче за 4.50, учитывая, что в последних двух играх на домашнем стадионе Мексика не смогла победить. Сборная сыграла вничью с Чили (2:2) и проиграла Эквадору (2:3).
Возьмем также ставку на «низовой» результат встречи. В последний раз в очной встрече команды забивали больше двух мячей еще летом 2019.
Мексика — Коста-Рика: ставка на матч
Коста-Рика идет на победной серии, а вот Мексика в двух последних домашних матчах набрала лишь одно очко. А еще Коста-Рика пять раз играла вничью с Мексикой в период с 2013 по 2021 год. Берем ничью и для этого матча за 4.50.
Рекомендуемая ставка: ничья за 4.50 по линии БЕТСИТИ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7