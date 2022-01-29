У Мо всего один гол на турнире, а у Ашрафа — два.

30 января 2022 года в четвертьфинале Кубка Африки встретятся сборные Египта и Марокко. Матч пройдет в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо», начало в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Коэффициенты букмекеров на матч Египет — Марокко 30 января 2022 года

Команда Вахида Халилходжича — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Марокко можно за 2.47 — это примерно 38% вероятности. Успех Египта оценивается коэффициентом 3.30 (29%), а ничья в матче доступна за 2.90 (33%).

Выход Египта в 1/2 финала оценивается котировкой 2.13. Проход Марокко идет за 1.72.

Ф1(0) идет за 2.24, а Ф2(0) — за 1.65.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.85, а ТМ 2.5 — за 1.43.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.36. Противоположный исход доступен за 1.55.

Египет — Марокко: прогноз и анализ матча Кубка Африки 30 января 2022 года

Перед нами самая яркая афиша 1/4 финала континентального первенства. Встретятся команды Северной Африки, которые изначально входили в число претендентов на титул.

Египет стартовал с поражения от Нигерии, после чего обыграл команды Гвинеи-Бисау и Судана. Набрав шесть очков, «Фараоны» вышли в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала они встретились с Кот-д'Ивуаром и неожиданно для многих прошли «Слонов». Салах и Ко добились успеха в серии пенальти.

Сборная Марокко проходит турнир без поражений. На групповом этапе она набрала семь баллов, обыграв Гану и Коморы, а также поделив очки с Габоном. «Атласские львы» вышли в плей-офф с первого места, а в 1/8 добились волевой победы над Малави.

Предстоящая встреча вряд ли получится результативной. Любая ошибка может стоить выхода в полуфинал турнира, поэтому визави не должны рисковать. У Марокко более играющая команда, но даже она будет действовать сдержанно — опытный Халилходжич позаботится об этом.

Египет действует прагматично на протяжении всего турнира — ни в одном из четырех матчей «Фараонов» не было забито более одного мяча. Статистика личных встреч также выступает против результативного исхода.

Возьмем последние 12 очных матчей Египта и Марокко — только в трех из них фиксировалось более одного взятия ворот. Опираясь на все это, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 1.5 за 2.27.

Также можно поставить на проход марокканцев с коэффициентом 1.72. Египет не уступил ивуарийцам в основное время в прошлом раунде во многом благодаря прекрасной игре Эль-Шенави в воротах. Однако голкипер «Фараонов» был заменен на 88-й минуте из-за травмы.

Главная надежда нации — Салах — не так эффективен на полях Камеруна, как в составе «Ливерпуля». На текущем Кубке Африки Мо забил всего один мяч.

Ашраф Хакими. Фото Reuters

Больше него сумел отличиться даже правый защитник марокканцев Хакими — на его счету два гола на турнире. Игрок «ПСЖ» забил победный мяч Малави в 1/8 финала, а также сравнял счет во встрече с Габоном на групповом этапе.

Можно предположить, что Хакими поможет «Атласским львам» не только сдержать Салаха, но и преуспеть впереди.

Кстати, у Марокко всего одно поражение в семи последних матчах против Египта.

Прогноз и ставка на матч Египет — Марокко: ставка на матч

Сборная Марокко не проигрывает в текущем розыгрыше Кубка Африки — три победы и ничья. Команда опытного Хахилходжича имеет все шансы пройти «Фараонов», которые показывают слабую командную игру на турнире. Кроме того, Египет в прошлом раунде лишился основного вратаря из-за травмы, а главная звезда сборной — Мо Салах — забил всего один мяч.

Поставить на проход сборной Марокко можно с коэффициентом 1.72.

Рекомендуемая ставка: Марокко выйдет в 1/2 финала за 1.72.