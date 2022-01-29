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Египет — Марокко: Хакими остановит Салаха и выведет «Атласских львов» в полуфинал Кубка Африки

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Африки Египет — Марокко
Егор Сергеев
Мохамед Салах.
Фото AFP
Ашраф Хакими.
Фото Reuters
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У Мо всего один гол на турнире, а у Ашрафа — два.

30 января 2022 года в четвертьфинале Кубка Африки встретятся сборные Египта и Марокко. Матч пройдет в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо», начало в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Египет
Марокко

Коэффициенты букмекеров на матч Египет — Марокко 30 января 2022 года

Команда Вахида Халилходжича — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Марокко можно за 2.47 — это примерно 38% вероятности. Успех Египта оценивается коэффициентом 3.30 (29%), а ничья в матче доступна за 2.90 (33%).

Выход Египта в 1/2 финала оценивается котировкой 2.13. Проход Марокко идет за 1.72.

Ф1(0) идет за 2.24, а Ф2(0) — за 1.65.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.85, а ТМ 2.5 — за 1.43.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.36. Противоположный исход доступен за 1.55.

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Египет — Марокко: прогноз и анализ матча Кубка Африки 30 января 2022 года

Перед нами самая яркая афиша 1/4 финала континентального первенства. Встретятся команды Северной Африки, которые изначально входили в число претендентов на титул.

Египет стартовал с поражения от Нигерии, после чего обыграл команды Гвинеи-Бисау и Судана. Набрав шесть очков, «Фараоны» вышли в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала они встретились с Кот-д'Ивуаром и неожиданно для многих прошли «Слонов». Салах и Ко добились успеха в серии пенальти.

Сборная Марокко проходит турнир без поражений. На групповом этапе она набрала семь баллов, обыграв Гану и Коморы, а также поделив очки с Габоном. «Атласские львы» вышли в плей-офф с первого места, а в 1/8 добились волевой победы над Малави.

Предстоящая встреча вряд ли получится результативной. Любая ошибка может стоить выхода в полуфинал турнира, поэтому визави не должны рисковать. У Марокко более играющая команда, но даже она будет действовать сдержанно — опытный Халилходжич позаботится об этом.

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Египет действует прагматично на протяжении всего турнира — ни в одном из четырех матчей «Фараонов» не было забито более одного мяча. Статистика личных встреч также выступает против результативного исхода.

Возьмем последние 12 очных матчей Египта и Марокко — только в трех из них фиксировалось более одного взятия ворот. Опираясь на все это, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 1.5 за 2.27.

Также можно поставить на проход марокканцев с коэффициентом 1.72. Египет не уступил ивуарийцам в основное время в прошлом раунде во многом благодаря прекрасной игре Эль-Шенави в воротах. Однако голкипер «Фараонов» был заменен на 88-й минуте из-за травмы.

Главная надежда нации — Салах — не так эффективен на полях Камеруна, как в составе «Ливерпуля». На текущем Кубке Африки Мо забил всего один мяч.

Ашраф Хакими. Фото Reuters
Ашраф Хакими.
Фото Reuters

Больше него сумел отличиться даже правый защитник марокканцев Хакими — на его счету два гола на турнире. Игрок «ПСЖ» забил победный мяч Малави в 1/8 финала, а также сравнял счет во встрече с Габоном на групповом этапе.

Можно предположить, что Хакими поможет «Атласским львам» не только сдержать Салаха, но и преуспеть впереди.

Кстати, у Марокко всего одно поражение в семи последних матчах против Египта.

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Прогноз и ставка на матч Египет — Марокко: ставка на матч

Сборная Марокко не проигрывает в текущем розыгрыше Кубка Африки — три победы и ничья. Команда опытного Хахилходжича имеет все шансы пройти «Фараонов», которые показывают слабую командную игру на турнире. Кроме того, Египет в прошлом раунде лишился основного вратаря из-за травмы, а главная звезда сборной — Мо Салах — забил всего один мяч.

Поставить на проход сборной Марокко можно с коэффициентом 1.72.

Рекомендуемая ставка: Марокко выйдет в 1/2 финала за 1.72.

Мохамед Салах
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Сборная Египта по футболу
Сборная Марокко по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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