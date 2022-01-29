Египет — Марокко: Хакими остановит Салаха и выведет «Атласских львов» в полуфинал Кубка Африки
30 января 2022 года в четвертьфинале Кубка Африки встретятся сборные Египта и Марокко. Матч пройдет в Яунде на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо», начало в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.
Коэффициенты букмекеров на матч Египет — Марокко 30 января 2022 года
Команда Вахида Халилходжича — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу Марокко можно за 2.47 — это примерно 38% вероятности. Успех Египта оценивается коэффициентом 3.30 (29%), а ничья в матче доступна за 2.90 (33%).
Выход Египта в 1/2 финала оценивается котировкой 2.13. Проход Марокко идет за 1.72.
Ф1(0) идет за 2.24, а Ф2(0) — за 1.65.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.85, а ТМ 2.5 — за 1.43.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.36. Противоположный исход доступен за 1.55.
Египет — Марокко: прогноз и анализ матча Кубка Африки 30 января 2022 года
Перед нами самая яркая афиша 1/4 финала континентального первенства. Встретятся команды Северной Африки, которые изначально входили в число претендентов на титул.
Египет стартовал с поражения от Нигерии, после чего обыграл команды Гвинеи-Бисау и Судана. Набрав шесть очков, «Фараоны» вышли в плей-офф со второго места в группе. В 1/8 финала они встретились с Кот-д'Ивуаром и неожиданно для многих прошли «Слонов». Салах и Ко добились успеха в серии пенальти.
Сборная Марокко проходит турнир без поражений. На групповом этапе она набрала семь баллов, обыграв Гану и Коморы, а также поделив очки с Габоном. «Атласские львы» вышли в плей-офф с первого места, а в 1/8 добились волевой победы над Малави.
Предстоящая встреча вряд ли получится результативной. Любая ошибка может стоить выхода в полуфинал турнира, поэтому визави не должны рисковать. У Марокко более играющая команда, но даже она будет действовать сдержанно — опытный Халилходжич позаботится об этом.
Египет действует прагматично на протяжении всего турнира — ни в одном из четырех матчей «Фараонов» не было забито более одного мяча. Статистика личных встреч также выступает против результативного исхода.
Возьмем последние 12 очных матчей Египта и Марокко — только в трех из них фиксировалось более одного взятия ворот. Опираясь на все это, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 1.5 за 2.27.
Также можно поставить на проход марокканцев с коэффициентом 1.72. Египет не уступил ивуарийцам в основное время в прошлом раунде во многом благодаря прекрасной игре Эль-Шенави в воротах. Однако голкипер «Фараонов» был заменен на 88-й минуте из-за травмы.
Главная надежда нации — Салах — не так эффективен на полях Камеруна, как в составе «Ливерпуля». На текущем Кубке Африки Мо забил всего один мяч.
Больше него сумел отличиться даже правый защитник марокканцев Хакими — на его счету два гола на турнире. Игрок «ПСЖ» забил победный мяч Малави в 1/8 финала, а также сравнял счет во встрече с Габоном на групповом этапе.
Можно предположить, что Хакими поможет «Атласским львам» не только сдержать Салаха, но и преуспеть впереди.
Кстати, у Марокко всего одно поражение в семи последних матчах против Египта.
Прогноз и ставка на матч Египет — Марокко: ставка на матч
Сборная Марокко не проигрывает в текущем розыгрыше Кубка Африки — три победы и ничья. Команда опытного Хахилходжича имеет все шансы пройти «Фараонов», которые показывают слабую командную игру на турнире. Кроме того, Египет в прошлом раунде лишился основного вратаря из-за травмы, а главная звезда сборной — Мо Салах — забил всего один мяч.
Поставить на проход сборной Марокко можно с коэффициентом 1.72.
Рекомендуемая ставка: Марокко выйдет в 1/2 финала за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7