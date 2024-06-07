«Флорида» не может проиграть Кубок Стэнли второй год подряд. Бобровский затмит Макдэвида в гонке за «Конн Смайт Трофи»
9 июня стартует финальная серия Кубка Стэнли, в которой сойдутся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Первая игра пройдет на «Амерант Банк Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» 9 июня 2024 года
По мнению букмекеров, у хозяев чуть больше шансов добиться успеха в первой встрече: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 44%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.10 (22%).
Успех «Флориды» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.71, этот рынок на «Эдмонтон» дан за 2.12.
Триумф подопечных Пола Мирса во всем турнире можно взять с котировкой 1.65. Вероятность того, что Кубок Стэнли выиграют «нефтяники», оценена в 2.24.
Также предложен широкий выбор ставок на результат первого матча с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.68, Ф2(0) — за 2.18;
• Ф1(-1.5) — за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.45.
Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.86, ТМ 5.5 — за 1.94.
«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз и анализ первого матча финала Кубка Стэнли 9 июня 2024 года
Обе команды достаточно уверенно прошли финалы конференций: «Флорида» в шести матчах разобралась с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» — с «Даллас Старз». Особенно мощно выглядел финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли: отдал две игры «синерубашечникам» только в овертайме. Также у него, в отличие от «нефтяников», в этом плей-офф нет ни одного семиматчевого противостояния. «Ойлерз» плотно зарубились с «Ванкувер Кэнакс» уже во втором раунде (4-3).
Многие эксперты считают «Флориду» серьезным фаворитом, но отмечают сильных исполнителей «Эдмонтона». Лучшая сторона команды — линия нападения. В плей-офф «нефтяники» забрасывают в среднем 3,50 шайбы за три периода — чаще получалось только у «Колорадо Эвеланш» (3,91). Три лучших бомбардира Кубка Стэнли выступают как раз за «Ойлерз»: Коннор Макдэвид набрал уже 31 результативное очко (5+26), Леон Драйзайтль — 28 (10+18), на счету Эвана Бушара 26 голевых действий (6+21). Неудержимый Макдэвид даже считается главным фаворитом на «Конн Смайт Трофи». Кстати, на эту награду претендует и вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский.
«Фаворитом будет «Флорида». Она очень мощно играет и прекрасно выглядит во всех линиях. У «Эдмонтона» великолепное большинство. Когда у тебя хорошая оборона и надежный вратарь, то Макдэвид и Драйзайтль могут из ничего выигрывать матчи», — поделился мнением экс-хоккеист Никита Филатов.
Насколько «Эдмонтон» выделяется атакой, настолько «Флорида» хороша в обороне. Команда пропускает в плей-офф лишь 2,29 раза за игру — меньше было только у «Нэшвилл Предаторз» (2,17). Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский входит в топ-10 турнира по проценту отраженных бросков (90,8), а также является одним из четырех голкиперов, проведших матч на ноль в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Также стоит выделить Александра Баркова — финн отлично справляется в обороне и набрал уже 17 голевых действий (6+11).
«Этот сложный вопрос — к универсальному форварду «Флориды» Баркову. В этом плей-офф он уже оставил позади Кучерова, звезд «Торонто» и «Рейнджерс» во главе с Таваресом и Мэттьюсом, Панариным и Зибанежадом. Наверное, впереди у Баркова самый сложный вызов», — ответил тренер Сергей Светлов на вопрос о том, как закрыть Макдэвида.
Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»
Обе встречи команд в этом сезоне закончились уверенными победами «Пантерз» (5:1 и 5:3). Команда в целом показывает себя очень умело в плей-офф: отлично действует в обороне и качественно нейтрализует лидеров соперников — за 17 матчей плей-офф всего четыре раза пропустила больше двух шайб в основное время. «Эдмонтон» же слишком сильно зависит от игры звезд — Макдэвида, Бушара, Драйзайтля. Если «Флорида» будет успешно действовать в привычном стиле, то вполне может рассчитывать на победу. Тем более она проводит первый матч дома.
Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 2.18
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4