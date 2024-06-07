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«Флорида» не может проиграть Кубок Стэнли второй год подряд. Бобровский затмит Макдэвида в гонке за «Конн Смайт Трофи»

Прогноз и ставка на финал Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» 9 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
Фото Getty Images
Команда с россиянином в воротах очень мало пропускает.

9 июня стартует финальная серия Кубка Стэнли, в которой сойдутся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Первая игра пройдет на «Амерант Банк Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» 9 июня 2024 года

По мнению букмекеров, у хозяев чуть больше шансов добиться успеха в первой встрече: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 44%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.10 (22%).

Успех «Флориды» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.71, этот рынок на «Эдмонтон» дан за 2.12.

Триумф подопечных Пола Мирса во всем турнире можно взять с котировкой 1.65. Вероятность того, что Кубок Стэнли выиграют «нефтяники», оценена в 2.24.

Также предложен широкий выбор ставок на результат первого матча с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.68, Ф2(0) — за 2.18;

• Ф1(-1.5) — за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.86, ТМ 5.5 — за 1.94.

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«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз и анализ первого матча финала Кубка Стэнли 9 июня 2024 года

Обе команды достаточно уверенно прошли финалы конференций: «Флорида» в шести матчах разобралась с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» — с «Даллас Старз». Особенно мощно выглядел финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли: отдал две игры «синерубашечникам» только в овертайме. Также у него, в отличие от «нефтяников», в этом плей-офф нет ни одного семиматчевого противостояния. «Ойлерз» плотно зарубились с «Ванкувер Кэнакс» уже во втором раунде (4-3).

Многие эксперты считают «Флориду» серьезным фаворитом, но отмечают сильных исполнителей «Эдмонтона». Лучшая сторона команды — линия нападения. В плей-офф «нефтяники» забрасывают в среднем 3,50 шайбы за три периода — чаще получалось только у «Колорадо Эвеланш» (3,91). Три лучших бомбардира Кубка Стэнли выступают как раз за «Ойлерз»: Коннор Макдэвид набрал уже 31 результативное очко (5+26), Леон Драйзайтль — 28 (10+18), на счету Эвана Бушара 26 голевых действий (6+21). Неудержимый Макдэвид даже считается главным фаворитом на «Конн Смайт Трофи». Кстати, на эту награду претендует и вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский.

«Фаворитом будет «Флорида». Она очень мощно играет и прекрасно выглядит во всех линиях. У «Эдмонтона» великолепное большинство. Когда у тебя хорошая оборона и надежный вратарь, то Макдэвид и Драйзайтль могут из ничего выигрывать матчи», — поделился мнением экс-хоккеист Никита Филатов.

Насколько «Эдмонтон» выделяется атакой, настолько «Флорида» хороша в обороне. Команда пропускает в плей-офф лишь 2,29 раза за игру — меньше было только у «Нэшвилл Предаторз» (2,17). Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский входит в топ-10 турнира по проценту отраженных бросков (90,8), а также является одним из четырех голкиперов, проведших матч на ноль в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Также стоит выделить Александра Баркова — финн отлично справляется в обороне и набрал уже 17 голевых действий (6+11).

«Этот сложный вопрос — к универсальному форварду «Флориды» Баркову. В этом плей-офф он уже оставил позади Кучерова, звезд «Торонто» и «Рейнджерс» во главе с Таваресом и Мэттьюсом, Панариным и Зибанежадом. Наверное, впереди у Баркова самый сложный вызов», — ответил тренер Сергей Светлов на вопрос о том, как закрыть Макдэвида.

Сергей Бобровский, Коннор Макдэвид. «Флорида» — фаворит, но гениальный Макдэвид подарит финалу интригу. «Эдмонтон» готов к битве с командой Бобровского

Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»

Обе встречи команд в этом сезоне закончились уверенными победами «Пантерз» (5:1 и 5:3). Команда в целом показывает себя очень умело в плей-офф: отлично действует в обороне и качественно нейтрализует лидеров соперников — за 17 матчей плей-офф всего четыре раза пропустила больше двух шайб в основное время. «Эдмонтон» же слишком сильно зависит от игры звезд — Макдэвида, Бушара, Драйзайтля. Если «Флорида» будет успешно действовать в привычном стиле, то вполне может рассчитывать на победу. Тем более она проводит первый матч дома.

Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 2.18

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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