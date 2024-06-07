«Флорида» не может проиграть Кубок Стэнли второй год подряд. Бобровский затмит Макдэвида в гонке за «Конн Смайт Трофи»

Команда с россиянином в воротах очень мало пропускает.

9 июня стартует финальная серия Кубка Стэнли, в которой сойдутся «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Первая игра пройдет на «Амерант Банк Арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» 9 июня 2024 года

По мнению букмекеров, у хозяев чуть больше шансов добиться успеха в первой встрече: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 44%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 4.10 (22%).

Успех «Флориды» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.71, этот рынок на «Эдмонтон» дан за 2.12.

Триумф подопечных Пола Мирса во всем турнире можно взять с котировкой 1.65. Вероятность того, что Кубок Стэнли выиграют «нефтяники», оценена в 2.24.

Также предложен широкий выбор ставок на результат первого матча с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.68, Ф2(0) — за 2.18;

• Ф1(-1.5) — за 2.75, Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.86, ТМ 5.5 — за 1.94.

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»: прогноз и анализ первого матча финала Кубка Стэнли 9 июня 2024 года

Обе команды достаточно уверенно прошли финалы конференций: «Флорида» в шести матчах разобралась с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» — с «Даллас Старз». Особенно мощно выглядел финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли: отдал две игры «синерубашечникам» только в овертайме. Также у него, в отличие от «нефтяников», в этом плей-офф нет ни одного семиматчевого противостояния. «Ойлерз» плотно зарубились с «Ванкувер Кэнакс» уже во втором раунде (4-3).

Многие эксперты считают «Флориду» серьезным фаворитом, но отмечают сильных исполнителей «Эдмонтона». Лучшая сторона команды — линия нападения. В плей-офф «нефтяники» забрасывают в среднем 3,50 шайбы за три периода — чаще получалось только у «Колорадо Эвеланш» (3,91). Три лучших бомбардира Кубка Стэнли выступают как раз за «Ойлерз»: Коннор Макдэвид набрал уже 31 результативное очко (5+26), Леон Драйзайтль — 28 (10+18), на счету Эвана Бушара 26 голевых действий (6+21). Неудержимый Макдэвид даже считается главным фаворитом на «Конн Смайт Трофи». Кстати, на эту награду претендует и вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский.

«Фаворитом будет «Флорида». Она очень мощно играет и прекрасно выглядит во всех линиях. У «Эдмонтона» великолепное большинство. Когда у тебя хорошая оборона и надежный вратарь, то Макдэвид и Драйзайтль могут из ничего выигрывать матчи», — поделился мнением экс-хоккеист Никита Филатов.

Насколько «Эдмонтон» выделяется атакой, настолько «Флорида» хороша в обороне. Команда пропускает в плей-офф лишь 2,29 раза за игру — меньше было только у «Нэшвилл Предаторз» (2,17). Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский входит в топ-10 турнира по проценту отраженных бросков (90,8), а также является одним из четырех голкиперов, проведших матч на ноль в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Также стоит выделить Александра Баркова — финн отлично справляется в обороне и набрал уже 17 голевых действий (6+11).

«Этот сложный вопрос — к универсальному форварду «Флориды» Баркову. В этом плей-офф он уже оставил позади Кучерова, звезд «Торонто» и «Рейнджерс» во главе с Таваресом и Мэттьюсом, Панариным и Зибанежадом. Наверное, впереди у Баркова самый сложный вызов», — ответил тренер Сергей Светлов на вопрос о том, как закрыть Макдэвида.

Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз»

Обе встречи команд в этом сезоне закончились уверенными победами «Пантерз» (5:1 и 5:3). Команда в целом показывает себя очень умело в плей-офф: отлично действует в обороне и качественно нейтрализует лидеров соперников — за 17 матчей плей-офф всего четыре раза пропустила больше двух шайб в основное время. «Эдмонтон» же слишком сильно зависит от игры звезд — Макдэвида, Бушара, Драйзайтля. Если «Флорида» будет успешно действовать в привычном стиле, то вполне может рассчитывать на победу. Тем более она проводит первый матч дома.

Рекомендуемая ставка: победа «Флориды» за 2.18