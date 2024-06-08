Эндрик шикарно дебютировал в сборной. Молодой форвард бразильцев проявит себя и против Мексики
9 июня пройдет товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Игра состоится в техасском городе Колледж-Стейшн на стадионе «Кайл Филд», начало — в 4.00 по московскому времени. В России легально не будут транслировать встречу.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Мексика — Бразилия 9 июня 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение бразильцам: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 63% вероятности. Выигрыш «Зеленых» предложен с котировкой 6.00 (15%) — это наименее возможный исход противостояния. «Мирный» результат идет за 4.40 (22%).
Непоражение Мексики оценено в 2.54.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство «Селесао»:
• 1:0 — за 6.20;
• 2:0 — за 6.40;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.86, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.95.
Мексика — Бразилия: прогноз и анализ товарищеского матча 9 июня 2024 года
25 июня Бразилия стартует на Кубке Америки и сейчас проводит активную подготовку к турниру, на котором традиционно считается одним из главных фаворитов. В марте пентакампеоны встретились с топовыми европейскими сборными и показали хорошие результаты — оказались сильнее Англии (1:0) и сыграли вничью с Испанией (3:3). Особенно выделялся 17-летний Эндрик: новичок «Реала» оформил по голу, хотя в этих поединках дебютировал за команду. В противостоянии с англичанами нападающий даже стал самым молодым автором гола на «Уэмбли» в матче мужских национальных команд.
Бразильцы еще в мае огласили окончательный состав на Кубок Америки и теперь обкатывают сочетания. Правда, даже в звездном ростере южноамериканцев не обошлось без потерь. Из-за травм команде не помогут вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон и выступающий в Саудовской Аравии Неймар. Последние два игрока были основными на недавнем чемпионате мира в Катаре, а отсутствие Эдерсона делает Алиссона безальтернативным первым номером.
Мексиканцы также выступят на турнире, но пока не планировали дальнейших товарищеских матчей. При этом результаты команды в 2024-м внушают беспокойство: «Майя» обыграли только совсем слабых Боливию (1:0) и Панаму (3:0), а вот соперникам равного или высшего уровня проиграли практически без шансов — Уругваю (0:4) и США (0:2). В составе Мексики будет не хватать травмированного Диего Лаинеса. Также непривычно видеть вне заявки Ирвинга Лосано, Гильермо Очоа и Рауля Хименеса — они не попали в состав по тренерскому решению.
Прогноз и ставка на матч Мексика — Бразилия
В последнее время команды встречались друг с другом достаточно редко — с начала 2010-х провели всего шесть матчей, в четырех из которых победила Бразилия. Преимущество бразильцев отображается также и в количестве пропущенных мячей — в четырех предыдущих встречах Мексика не забила им ни разу. Вероятно, предстоящий поединок вновь пройдет с серьезным преимуществом «Селесао», которые, в отличие от оппонента, в 2024 году набрали мощную форму.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.91.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4