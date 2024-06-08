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Сегодня, 11:05

Эндрик шикарно дебютировал в сборной. Молодой форвард бразильцев проявит себя и против Мексики

Прогноз и ставка на товарищеский матч Мексика — Бразилия 9 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эндрик, сборная Бразилии.
Фото Global Look Press
У парня два гола в двух дебютных матчах.

9 июня пройдет товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Игра состоится в техасском городе Колледж-Стейшн на стадионе «Кайл Филд», начало — в 4.00 по московскому времени. В России легально не будут транслировать встречу.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Мексика — Бразилия 9 июня 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение бразильцам: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.58, что составляет приблизительно 63% вероятности. Выигрыш «Зеленых» предложен с котировкой 6.00 (15%) — это наименее возможный исход противостояния. «Мирный» результат идет за 4.40 (22%).

Непоражение Мексики оценено в 2.54.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают серьезное превосходство «Селесао»:

• 1:0 — за 6.20;

• 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен с котировкой 1.86, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.95.

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Мексика — Бразилия: прогноз и анализ товарищеского матча 9 июня 2024 года

25 июня Бразилия стартует на Кубке Америки и сейчас проводит активную подготовку к турниру, на котором традиционно считается одним из главных фаворитов. В марте пентакампеоны встретились с топовыми европейскими сборными и показали хорошие результаты — оказались сильнее Англии (1:0) и сыграли вничью с Испанией (3:3). Особенно выделялся 17-летний Эндрик: новичок «Реала» оформил по голу, хотя в этих поединках дебютировал за команду. В противостоянии с англичанами нападающий даже стал самым молодым автором гола на «Уэмбли» в матче мужских национальных команд.

Бразильцы еще в мае огласили окончательный состав на Кубок Америки и теперь обкатывают сочетания. Правда, даже в звездном ростере южноамериканцев не обошлось без потерь. Из-за травм команде не помогут вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон и выступающий в Саудовской Аравии Неймар. Последние два игрока были основными на недавнем чемпионате мира в Катаре, а отсутствие Эдерсона делает Алиссона безальтернативным первым номером.

Мексиканцы также выступят на турнире, но пока не планировали дальнейших товарищеских матчей. При этом результаты команды в 2024-м внушают беспокойство: «Майя» обыграли только совсем слабых Боливию (1:0) и Панаму (3:0), а вот соперникам равного или высшего уровня проиграли практически без шансов — Уругваю (0:4) и США (0:2). В составе Мексики будет не хватать травмированного Диего Лаинеса. Также непривычно видеть вне заявки Ирвинга Лосано, Гильермо Очоа и Рауля Хименеса — они не попали в состав по тренерскому решению.

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Прогноз и ставка на матч Мексика — Бразилия

В последнее время команды встречались друг с другом достаточно редко — с начала 2010-х провели всего шесть матчей, в четырех из которых победила Бразилия. Преимущество бразильцев отображается также и в количестве пропущенных мячей — в четырех предыдущих встречах Мексика не забила им ни разу. Вероятно, предстоящий поединок вновь пройдет с серьезным преимуществом «Селесао», которые, в отличие от оппонента, в 2024 году набрали мощную форму.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1) за 1.91.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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